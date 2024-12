PL aprovado pela Alerj prevê isenção de impostos em compras feitas por turistas estrangeiros

Um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro prevê a isenção de impostos em compras feitas por turistas estrangeiros. A medida aguarda sanção e pode movimentar mais de R$ 1 bilhão em consumo. O programa permitirá o reembolso do ICMS nas compras realizadas pelos visitantes. Compras em supermercados e serviços consumidos em bares e restaurantes não serão beneficiados. A expectativa é que o programa inicie em julho do próximo ano.