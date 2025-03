Placas de veículos com padrão do Mercosul se tornam visadas por criminosos

As placas de veículos com padrão do Mercosul estão em uso no Brasil há cinco anos. Diferentemente das antigas, essas placas não possuem o lacre, o que tem facilitado a adulteração para a prática de crimes. O furto de placas, principalmente de motos, ocorre para que outros crimes sejam cometidos, como assaltos. As investigações sobre a morte do ciclista Vitor Medrado, no dia 13 de fevereiro em São Paulo, revelaram que a moto usada no crime tinha a placa trocada. Na semana passada, o delegado do caso levantou a hipótese da fragilidade do padrão do Mercosul. A Comissão de Direitos do Trânsito da OAB, em São Paulo, reconhece que a tecnologia utilizada no modelo de placas do Mercosul é segura. Mesmo assim, avalia que o sistema pode ser melhorado, inclusive com a volta do uso do lacre.



