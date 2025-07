Plataforma de inteligência artificial de Elon Musk é acusada de fazer exaltação a Hitler

A equipe do Grok, assistente de inteligência artificial criado pelo bilionário Elon Musk, removeu o conteúdo considerado antissemita e extremista. O caso ganhou repercussão depois do Grok comentar as enchentes no Texas, que mataram mais de 100 pessoas, usando frases antissemitas. Em meio à polêmica, a CEO da plataforma anunciou que está deixando o cargo.



