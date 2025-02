PM apontado como motorista do carro usado na execução de Gritzbach é preso em São Paulo

Um policial militar foi preso em São Paulo, acusado de ser o motorista do carro utilizado na execução do delator do PCC, Vinícius Gritzbach, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O tenente, que prestou depoimento no DHPP, nega envolvimento no crime. A força-tarefa o aponta como o motorista através de câmeras de segurança. Até agora, 20 pessoas foram presas, incluindo suspeitos de envolvimento direto no crime e outros PMs que prestaram serviços de escolta ao empresário. A polícia segue buscando o segundo atirador e o mandante do crime.