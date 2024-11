PM do RJ faz treinamento para garantir segurança de autoridades durante cúpula do G20

A poucos dias da cúpula do G20, a Polícia Militar do Rio de Janeiro se prepara para garantir a segurança das autoridades. Nesta quinta (7), um treinamento simulou situações reais. Durante o período do evento, o governo federal também deve emitir um decreto de Garantia da Lei e da Ordem que dá poder de policiamento às Forças Armadas. O encontro vai reunir representantes das maiores economias do mundo entre 18 e 19 de novembro.