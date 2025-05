PM é preso por feminicídio após invadir clínica médica e matar a companheira em Santos (SP)

Um policial militar foi preso por feminicídio após invadir uma clínica médica e matar a ex-companheira em Santos, litoral paulista. A filha deles estava no local e também ficou ferida. A mulher estava em uma consulta em uma clínica localizada em uma das principais avenidas da cidade quando o ex-marido atirou e a esfaqueou. Amanda Fernandes morreu no local.



