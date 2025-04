PM morto durante operação contra criminosos peruanos é enterrado em São Paulo

A polícia de São Paulo espera a identificação dos corpos dos suspeitos mortos, nesta quarta-feira (16), em uma operação policial na região metropolitana de São Paulo. Existe a possibilidade de que um dos criminosos mais procurados no Peru seja um deles. O policial morto na ação foi enterrado hoje na capital paulista. O corpo foi velado em uma cerimônia fechada, no terceiro Batalhão de Choque, local onde o PM servia na zona norte.



