PM passa a usar ferramenta que permite bloquear celulares furtados ou roubados em SP

Em São Paulo, a Polícia Militar agora dispõe de uma ferramenta que permite bloquear aparelhos celulares furtados ou roubados. Com a tecnologia, também é possível localizar o aparelho em tempo real. Com o sistema, os policiais conseguem bloquear o telefone, rastrear a localização e até emitir um alerta sonoro em tempo real. O celular precisa estar com a função de ‘bloqueio remoto’ ativada.



