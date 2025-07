PMs são presos em flagrante depois de executarem suspeito rendido em Paraisópolis, na zona sul de SP

Dois policiais militarem foram presos em flagrante depois de executarem um suspeito rendido. A morte foi gerou protestos na comunidade de Paraisópolis, zona sul de São Paulo. O crime foi gravado pelas câmeras corporais dos PMs. A polícia encontrou armas e drogas com quatro suspeitos e um homem foi morto, o que desencadeou uma onda de protestos. Caçambas de lixo foram incendiadas, carros e ônibus vandalizados. A Polícia Militar foi acionada. Houve confronto e um outro homem foi morto. Hoje (11), a Polícia Militar confirmou que a morte do primeiro suspeito foi uma execução.



