Polícia apreende relógios de luxo roubados com piloto de avião que embarcava para a Argentina

A polícia identificou os donos de oito relógios de luxo roubados que estavam com um piloto de avião que embarcaria para Buenos Aires, na Argentina. Um deles custa R$ 126 mil. O total, junto com outras peças, cujos donos ainda são desconhecidos, está avaliado em quase R$ 1 milhão. Segundo a polícia, os relógios foram roubados no Brasil, mas seriam vendidos no exterior.