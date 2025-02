Polícia Civil começa a ouvir as vítimas e testemunhas do acidente com avião em avenida de São Paulo

A Polícia Civil começou a ouvir nesta quarta (12) as vítimas e testemunhas do acidente com o avião que caiu em uma movimentada avenida de São Paulo. Nove pessoas foram intimadas a depor nesta primeira fase da investigação. Depois, o delegado deve ouvir os responsáveis pelo hangar onde a aeronave ficava, bem como os mecânicos que cuidavam dela. O piloto Gustavo Medeiros e o passageiro, Márcio Carpena, morreram no acidente.