Polícia Civil faz reconstituição de atropelamento que matou ciclista no interior de São Paulo

A Polícia Civil fez nesta quarta-feira (6) a reconstituição do atropelamento que matou a ciclista Thaís Bonatti, de 30 anos, em Araçatuba, no interior de São Paulo. O motorista dirigia embriagado e com uma mulher no colo. O juiz aposentado, Fernando Augusto Fontes, participou da reconstituição. Ele dirigia a caminhonete envolvida no acidente. Segundo a polícia, uma jovem, de 25 anos, que estava sem roupa e sentada no colo do magistrado, enquanto ele dirigia, também colaborou com as investigações. Depois da reconstituição desta quarta, a Polícia Civil não descarta indiciar a acompanhante do juiz como coautora do atropelamento.



