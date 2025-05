Polícia Civil indicia presidente do Corinthians por associação criminosa e lavagem de dinheiro

A Polícia Civil de São Paulo indiciou o presidente do Corinthians, Augusto Melo, o ex-diretor administrativo do clube, Marcelo Mariano, o ex-superintendente de marketing, Sérgio Moura, e o empresário Alex Cassundé pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, no inquérito envolvendo uma antiga patrocinadora do Corinthians. A investigação mostrou que valores foram transferidos para uma empresa laranja e chegaram a ser depositados em uma conta bancária vinculada a uma organização criminosa. A defesa dos indiciados ainda não se manifestou.



