Polícia confirma a prisão do suspeito de atirar no construtor Francisco Filippo em assalto em SP

A polícia confirmou a prisão do suspeito de atirar no construtor Francisco Filippo em um assalto em São Paulo. Wlliam Alex Bueno, de 35 anos, foi preso na zona leste por investigadores do departamento de investigações criminais. Os policiais ainda tentam identificar outros dois suspeitos que participaram do latrocínio, na quarta-feira.



