Polícia de Portugal vai investigar homem que ofereceu recompensa por 'cabeça de um brasileiro'

A polícia de Portugal vai investigar um homem que ofereceu uma recompensa a quem entregar a "cabeça de um brasileiro". A proposta, anunciada nas redes sociais, gerou revolta dentro e fora do país.





No vídeo, o homem, de nacionalidade portuguesa, segura uma nota de 500 euros, o equivalente a mais de R$ 3.100. É a recompensa que ele oferece. O homem ainda xinga os "Zucas", uma maneira preconceituosa de se referir a brasileiros.





A publicação foi apagada horas depois, mas a denúncia está com Ministério Público e será investigada pela polícia. O homem não foi encontrado para explicar a postagem. Os crimes de ódio têm se tornado cada vez mais comuns aqui em Portugal. Segundo a Comissão Europeia Contra o Racismo e a Intolerância, o aumento desse tipo crime foi de 200% nos últimos cinco anos no país. Para os brasileiros, que formam a maior comunidade estrangeira em Portugal essas publicações alimentam o preconceito.

