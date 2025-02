Polícia de SP investiga empresa suspeita de anunciar venda de imóveis que não existem

A polícia de São Paulo investiga uma empresa suspeita de anunciar a venda de imóveis que não existem. Os clientes davam uma entrada, sem visitar o apartamento, e acabavam no prejuízo. Uma das vítimas, Elisângela, perdeu R$ 150 mil. Ela encontrou na internet um anúncio que chamou atenção. Em uma reunião, a vendedora falou que o imóvel tinha outros interessados e que era preciso dar uma entrada alta para segurar o apartamento. Quando ela quis desistir do negócio, a empresa se recusou a devolver o dinheiro. A polícia cumpriu, nesta quarta-feira (19), sete mandados de busca e apreensão. Em um dos endereços encontrou uma das vendedoras, que prestou depoimento e disse que não houve fraude, porque negociava consórcios imobiliários e não imóveis.



