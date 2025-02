Polícia deflagra operação em endereços ligados a Vinícius Drumond, um dos maiores bicheiros do RJ

A polícia fez buscas, nesta sexta (14), em endereços ligados à família de Vinícius Drumond, um dos maiores bicheiros do Rio de Janeiro. A operação investiga se o assassinato de um homem ligado à contravenção foi motivado por desentendimentos na cúpula do jogo do bicho.



