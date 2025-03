Polícia descobre grupo que organizava e transmitia ao vivo crimes violentos contra moradores de rua

A Polícia Civil descobriu um grupo de pessoas que organizam e incentivam crimes violentos contra pessoas em situação de rua. O canal de vídeos era mantido por um adolescente de Goiás. Em fevereiro, um morador de rua foi atacado pelo suspeito com um coquetel molotov. o adolescente de Goiás poderá responder por atos semelhantes aos crimes cometidos no Rio de Janeiro, caso seu envolvimento seja comprovado.



