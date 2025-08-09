Polícia do Paraná procura por três homens que desapareceram ao tentar cobrar dívida milionária

A polícia do Paraná procura por três homens, do interior de São Paulo, que desapareceram quando tentavam cobrar uma dívida milionária. Um quarto envolvido, que teria contratado o trio, também sumiu. Segundo a Polícia Civil, lá em Icaraíma, eles se encontraram com uma quarta pessoa, identificada como Alencar Gonçalves. Familiares contaram que os três trabalham com cobranças de dívidas e teriam sido contratados por ele.



