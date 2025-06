Polícia do RJ investiga morte do Professor, um dos principais chefes do Comando Vermelho

A Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro investiga a morte de um dos principais chefes do Comando Vermelho. O criminoso conhecido como ‘Professor’ era o responsável pela compra de armas da facção. Ele estava foragido desde 2018, depois que deixou a cadeia em uma saída temporária. Desde então, passou a viver escondido no Complexo do Alemão, onde construiu uma mansão com área de lazer e até clínica de estética. O registro mais recente dele foi exibido com exclusividade pelo jornalismo da RECORD, em agosto de 2024.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!