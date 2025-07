Polícia do RS descobre esquema de venda ilegal de anestésico que potencializa efeito de drogas

No Rio Grande do Sul, a polícia descobriu um esquema de venda ilegal de cetamina, um forte anestésico usado por traficantes para potencializar o efeito de drogas. Oito pessoas foram presas. Segundo a investigação, a substância foi desviada de uma farmacêutica em Anápolis (GO). O medicamento deveria ter sido descartado. A polícia apura como os criminosos conseguiram a cetamina e se houve participação de funcionários da empresa no desvio do anestésico.



