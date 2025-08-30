Polícia encontra carretas cheias de combustível ligadas a usinas de álcool investigadas por fraudes

Policiais encontraram carretas cheias de combustível ligadas a alvos de uma megaoperação contra o crime organizado na região metropolitana de Salvador (BA), um dia após a ação. Os veículos estavam abandonados em um posto e pertencem a duas transportadoras que, segundo o Ministério Público de São Paulo, têm ligação com usinas produtoras de álcool investigadas por fraudes no setor de combustíveis. A investigação aponta que o grupo criminoso movimentou mais de R$ 50 bilhões em cinco anos e mantém vínculos com o PCC.