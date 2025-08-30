Polícia encontra carretas cheias de combustível ligadas a usinas de álcool investigadas por fraudes
Grupo criminoso movimentou mais de R$ 50 bilhões em cinco anos, segundo o Ministério Público
Policiais encontraram carretas cheias de combustível ligadas a alvos de uma megaoperação contra o crime organizado na região metropolitana de Salvador (BA), um dia após a ação. Os veículos estavam abandonados em um posto e pertencem a duas transportadoras que, segundo o Ministério Público de São Paulo, têm ligação com usinas produtoras de álcool investigadas por fraudes no setor de combustíveis. A investigação aponta que o grupo criminoso movimentou mais de R$ 50 bilhões em cinco anos e mantém vínculos com o PCC.
O Ministério Público afirma que seis usinas no interior de São Paulo foram fundamentais para a expansão e lavagem de dinheiro do grupo, tendo dívidas quitadas ou adquirido ativos por meio de fundos de investimento. Além disso, a organização criminosa possuía infiltrações em portos, distribuidoras, refinarias e postos de combustíveis. A facção era liderada por Roberto Augusto Leme da Silva e Mohamad Hussein Mourad, que não se manifestaram até o momento.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas