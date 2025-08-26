Polícia encontra chácara com ao menos 86 animais em situação de maus-tratos na Grande São Paulo

Na grande São Paulo, a polícia encontrou uma chácara com ao menos 86 animais em situação de maus-tratos. A responsável pelo local, uma veterinária de 57 anos, foi presa. A chácara é a sede de uma organização de proteção animal. Imagens mostram que cães, gatos e porcos viviam em espaços precários. Caixas e gaiolas estavam empilhadas em vários cômodos. Havia muita sujeira e ainda um cemitério clandestino. O governador de São Paulo sancionou a lei que proíbe o acorrentamento de cães e gatos. As denúncias podem ser feitas pela internet, na delegacia eletrônica de proteção, ou pelo 190 da Polícia Militar.



