Polícia faz duas operações contra roubo de cargas e carros em comunidades do RJ

A polícia fez duas operações contra o roubo de cargas e carros em comunidades do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Durante uma das ações, foi apreendido um veículo de luxo com furos na blindagem, que servia como suporte para apoiar fuzis dos criminosos. No Complexo da Maré, na zona norte do Rio, os agentes descobriram um escritório do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do estado.