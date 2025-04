Polícia faz operação contra crimes digitais em São Paulo e no Distrito Federal

Nesta quarta-feira (9), a polícia fez uma operação contra crimes digitais no estado de São Paulo e no Distrito Federal. Cinco pessoas foram presas. Elas se passavam por funcionários de bancos para enganar os clientes. Só uma das vítimas perdeu R$ 900 mil. Os policiais saíram às ruas de madrugada para cumprir cinco mandados de prisão, em São Vicente e Itanhaém, no litoral paulista, e também no Distrito Federal.



