Polícia Federal desarticula quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal desarticulou uma quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas. A cocaína era enviada para a Europa, principalmente, pelo Aeroporto de Viracopos em Campinas, interior de São Paulo. O chefe do esquema foi preso nesta quinta-feira (4). Era ele quem levava as "mulas do tráfico" até o embarque. Os agentes da Polícia Federal arrombaram o portão de uma casa, na zona leste de São Paulo, e prenderam um nigeriano suspeito de comandar a quadrilha. Essa investigação teve início em outubro do ano passado, quando uma mulher, de 20 anos, foi presa no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo.





Segundo a polícia, ela havia engolido cápsulas que somavam um quilo e trezentos gramas de cocaína e tentava embarcar para Paris, na França. Esse exame mostra as drogas dentro do corpo da jovem. Presa na época, ela recebeu o benefício de responder em liberdade, mas foi detida nesta quinta-feira (4) novamente, porque a investigação comprovou a ligação dela com a quadrilha. A cocaína produzida na Colômbia e no Peru entrava no Brasil pelo Amazonas. De lá, era distribuída pelo país por estradas ou em voos domésticos. O objetivo da quadrilha era fazer a cocaína chegar na Europa (Portugal e França).





Um homem - que mora em Manaus - era responsável por aliciar as chamadas "mulas", pessoas que transportam a droga no corpo. Ele está foragido. Em São Paulo, uma mulher selecionava e treinava as "mulas" para engolir a droga. Ela foi presa, em abril, na Inglaterra. Outras duas mulheres eram responsáveis por comprar passagens e arrumar a documentação e o chefe da quadrilha levava as pessoas aliciadas até o aeroporto.

