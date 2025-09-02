Polícia Federal faz operação para combater aliciadores de 'mulas' que levam drogas para o exterior

Duas mulheres e um homem foram presos em Manaus (AM), em uma operação da Polícia Federal para combater aliciadores das chamadas "mulas", que são pessoas que levam drogas para o exterior. A ação foi coordenada pela delegacia da PF de Campinas, já que grande parte dos criminosos usa o Aeroporto de Viracopos para transporte.

As investigações começaram em 2024, quando uma mulher passou mal ao tentar embarcar no aeroporto, depois de ingerir um quilo de cocaína em cápsulas. Ela foi socorrida e presa em flagrante. Segundo a Polícia Federal, o grupo recrutava quem aceitasse arriscar a vida, ingerindo grande quantidade de cápsulas com droga para levar ao exterior. Além do aliciamento, o esquema era financiado por facções criminosas, que também cuidavam da logística do tráfico.