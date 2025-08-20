Polícia Federal investiga desvio de mais de R$ 50 milhões do Fundeb

A Polícia Federal investiga o desvio de mais de R$ 50 milhões do fundo da educação básica, o Fundeb. Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão em cidades do Maranhão e Piauí. Segundo a investigação, parte dos valores contratados retornava a servidores públicos envolvidos nas fraudes. Foram apreendidos relógios de luxo, dinheiro em espécie e joias.



