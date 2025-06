Polícia identifica dois suspeitos de participar do roubo que terminou com a morte de um empreiteiro

Dois homens já foram identificados como suspeitos de participarem do roubo que terminou com a morte de um engenheiro na zona oeste de São Paulo. Um deles foi morto em um confronto com a polícia, já outro está foragido junto com os outros que ainda não foram identificados. Segundo a polícia, essa mesma quadrilha já era investigada por outros assaltos a residências em bairros na zona oeste de São Paulo. Em um dos casos, os criminosos fizeram o dono de uma rede de restaurantes e a família refém por doze horas.



