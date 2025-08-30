Polícia indicia empresário Renê Júnior pela morte de gari em Belo Horizonte (MG)

A polícia indiciou o empresário Renê Júnior pela morte do gari, Laudemir de Souza, em Belo Horizonte. A delegada, mulher do empresário, também foi denunciada e deve responder por ter emprestado a arma usada no crime. Renê foi indiciado por homicídio duplamente qualificado, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. A polícia garante que imagens das câmeras de monitoramento, provas colhidas no local do crime e dados do telefone e do carro de Renê confirmam que ele matou o gari.

“As provas são muito robustas e, como eu já disse, irrefutáveis com relação à autoria desse crime para o investigado. Ele realizou diversas pesquisas no aparelho celular referentes às consequências do que ele havia praticado", conta o delegado Evandro Radaelli.

A polícia teve acesso a conversas entre Renê e a mulher. E descobriu que a delegada sabia que o marido usava a arma funcional dela com frequência. Por isso, Ana Paula Balbino passou a ser investigada e também foi indiciada. Os investigadores ainda confirmaram que o casal trocou diversas mensagens no dia da morte do gari. Mas, não foi possível determinar em que momento Ana Paula ficou sabendo do crime.

A delegada está afastada do cargo por motivo de saúde. O inquérito na corregedoria da Polícia Civil ainda não foi concluído. A defesa de Renê Júnior pediu à justiça uma simulação do caso e disse que só vai se posicionar depois da decisão sobre o requerimento.

