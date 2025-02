Polícia investiga empresário paulista que possui cerca de mil veículos no próprio nome

Um empresário paulista, com cerca de mil veículos no nome dele, é investigado pela polícia por estelionato. Dennis Mobile Coste, de 39 anos, é acusado de comandar um esquema que usa concessionárias de veículos para aplicar golpes. Só no ano passado, ele teria movimentado mais de R$ 100 milhões. Cerca de 40 policiais saíram às ruas para cumprir 14 mandados de busca e apreensão.