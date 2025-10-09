Polícia investiga esquema de furto de peças de caminhonetes em Campinas (SP)

A polícia investiga um esquema de furto de peças de caminhonetes. Elas eram furtadas em Campinas (SP) e trazidas para a capital. Um dos receptadores foi identificado e preso. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, de janeiro a agosto mais de 4 mil peças de veículos foram furtadas no estado.





A polícia vai pedir às plataformas de comércio eletrônico os registros de todos os anúncios publicados pelo suspeito. Os investigadores também querem identificar pessoas que compraram peças furtadas pela quadrilha. As vendas das peças eram realizadas com 40%, 50% de desconto do valor normal. Então, quem compra nessas condições, assume o risco de estar comprando um objeto produto de crime.