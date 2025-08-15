Polícia investiga internação forçada de mulher em clínica psiquiátrica por disputa de herança

Uma mulher afirma ter sido internada à força pela mãe e pela irmã numa clínica psiquiátrica perto de Goiânia. De acordo com a polícia, o motivo foi uma disputa por herança. No local havia outras pacientes que também disseram estar lá contra a vontade. O local foi interditado e os donos presos. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher de 28 anos é rendida e levada a força por funcionários da clínica. Investigadores encontraram a mulher nesta clínica para dependentes químicos, em uma área rural perto de Goiânia. Ela, que não tem nenhuma dependência química, teria sido levada à força, a pedido da mãe e da irmã. As duas tiveram as prisões preventivas decretadas pela justiça e seguem detidas.



