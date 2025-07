Polícia investiga roubo de carga valiosa de vacinas, cujo transporte foi feito sem escolta

O roubo de uma carga de vacinas do Ministério da Saúde na grande São Paulo é investigado. O que chamou a atenção é que o transporte de mercadoria valiosa era feito sem escolta. Semana passada em Guarulhos, na região metropolitana, criminosos cercaram um caminhão carregado com medicamentos avaliados em mais de R$ 1,5 milhão. O motorista foi mantido refém, enquanto a carga era transferida. A suspeita é que os ladrões usaram um equipamento para bloqueador o sinal do rastreador. Quando a localização foi retomada, a empresa chamou a Guarda Municipal, mas a quadrilha já tinha fugido com os medicamentos. O motorista foi liberado sem ferimentos. A carga roubada tinha mais de 2.800 vacinas que pertenciam ao Ministério da Saúde e ao menos 100 caixas de botox que seguiriam para clínicas particulares.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!