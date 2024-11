Polícia investiga se falha mecânica provocou acidente com ônibus que deixou 18 mortos em Alagoas

A polícia investiga se uma falha mecânica provocou o acidente com um ônibus que deixou 18 mortos e 30 feridos em Alagoas. Segundo a viúva do motorista, ele havia relatado problemas nos freios uma semana antes do veículo cair em uma ribanceira. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (24) em um trecho de serra em União dos Palmares, a cerca de 80 quilômetros de Maceió. O grupo, de 48 pessoas, viajava em um ônibus escolar a caminho de um parque para realizar atividades e ver o pôr do sol.