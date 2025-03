Polícia mineira investiga caso de criança de 4 anos que levou papelotes de cocaína à escola

O caso aconteceu em Itamonte, região sul do estado. Dezoito crianças estavam em uma das salas de aula. Uma delas teria provado o pó branco e dito que o doce estava amargo. Ao perceber do que se tratava, a professora informou a direção da escola. As crianças foram levadas ao hospital. Todas passam bem, mas os pais estão preocupados. Segundo as investigações, a cocaína pertence ao pai da criança que levou a droga para a escola.



