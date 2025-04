Polícia ouve motoristas envolvidos em acidente que matou 11 pessoas da mesma família na BA

A Polícia Civil iniciou a perícia e ouviu os motoristas dos veículos que se acidentaram no interior da Bahia. As onze vítimas, todas da mesma família, foram enterradas nesta terça-feira (1º). Os parentes voltavam de um aniversário e estavam em uma van que bateu de frente com uma carreta. O acidente foi na BR-242, na altura da cidade de Boa Vista do Tupim. As duas pessoas que sobreviveram ao acidente permanecem internadas no hospital, em condição estável. Uma perícia feita no local deve determinar as causas do acidente. A expectativa é que o laudo inicial fique pronto em uma semana. A cidade de Ruy Barbosa está em luto oficial de três dias.



