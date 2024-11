Polícia ouve testemunhas e sobreviventes do acidente de ônibus que matou 18 pessoas em Alagoas De acordo com as informações, o motorista do coletivo não conhecia o trajeto

JR na TV|Do R7 26/11/2024 - 21h10 (Atualizado em 26/11/2024 - 21h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share