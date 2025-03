Polícia prende colecionador suspeito de desviar armas e munições para facções no RJ

A Polícia Civil prendeu um colecionador suspeito de desviar armas e munição para facções criminosas do Rio de Janeiro. Ele gastou mais de R$ 600 mil em armas. Renan Rangel, de 33 anos, tem autorização do Exército para atuar como Colecionador e Atirador Desportivo (CAC), mas a quantidade expressiva na compra de carregadores chamou a atenção das autoridades, para quem recebia auxílio emergencial do governo.



