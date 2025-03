Polícia prende criminosos que fabricavam e vendiam cigarros ilegais no RJ

Doze pessoas foram presas suspeitas de integrar uma quadrilha que fabricava e vendia cigarros ilegais, no Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, o grupo também mantinha estrangeiros em regime de trabalho semelhante à escravidão. A Justiça autorizou a prisão de 21 suspeitos de integrar a quadrilha. Um dos alvos é o contraventor Adilson Oliveira Coutinho Filho. Foragido desde o ano passado, ele é apontado como chefe de uma máfia de cigarros e estaria à frente da nova cúpula do jogo do bicho carioca. Adilson teria envolvimento em pelo menos 20 crimes, como homicídios e sequestros. A Justiça também determinou a suspensão das atividades de um policial rodoviário federal, suspeito de envolvimento no esquema.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!