Polícia prende sete suspeitos de praticar sequestros-relâmpagos em bairros de alto padrão em SP

Sete suspeitos de envolvimento em sequestros-relâmpagos, na capital e na Grande São Paulo foram presos. Segundo a delegacia antissequestro, os criminosos abordavam as vítimas em bairros de alto padrão e as levavam para cativeiros para extorquir dinheiro de contas bancárias ou de familiares. A operação teve apoio de helicópteros da Polícia Civil, que acompanharam toda a ação e ajudaram a localizar os suspeitos. Segundo as investigações, a quadrilha agia em bairros de alto padrão da capital paulista. As vítimas, escolhidas aleatoriamente na rua, eram levadas para um cativeiro e obrigadas a fazer transferências bancárias para os criminosos.



