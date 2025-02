Polícia prende suspeita de liderar quadrilha de roubo de celulares que matou ciclista em SP

Uma mulher suspeita de chefiar uma quadrilha de roubos de celulares foi presa, nesta terça (18), em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. De acordo com a investigação, Suedna Barbosa Carneiro, de 41 anos, conhecida como "mainha do crime", emprestava aos assaltantes um kit, que incluía motocicleta, capacetes, bolsas de entrega e placas frias, além de pistolas e revólveres. Os criminosos estariam envolvidos em assaltos com mortes, como a do delegado Josenildo Belarmino de Moura, e a do ciclista Vitor Medrado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!