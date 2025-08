Polícia prende suspeito de integrar quadrilha especializada em roubo de canetas emagrecedores

A Polícia identificou dois suspeitos especializados em roubar canetas emagrecedoras em farmácias de São Paulo. Um deles foi preso. As imagens das câmeras de segurança mostram o funcionário da farmácia sendo agarrado pelo colarinho enquanto os criminosos exigem medicamentos de alto custo. Um deles se irrita e dá um soco na vítima. Outros cinco empregados dessa farmácia também foram rendidos. Segundo a Polícia, a quadrilha está envolvida em pelo menos quatro assaltos a farmácias, sempre com objetivo de levar canetas emagrecedoras.



