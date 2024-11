Polícia procura ex-motorista de socialite acusado de feminicídio, sequestro e cárcere privado

O ex-motorista de uma socialite, herdeira de uma fortuna, é procurado pela polícia. José Marcos virou réu depois de ser acusado de tentativa de feminicídio, sequestro e cárcere privado. Regina é viúva e herdeira do empresário Nestor Gonçalves, fundador de uma famosa marca de cartas de baralho. A investigação apontou que a idosa foi isolada dentro do próprio apartamento, sem contato com amigos e parentes.