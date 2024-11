O prefeito e candidato à reeleição de Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo, foi alvo de um ataque a tiros nesta sexta-feira (18). Seis tiros foram disparados contra o carro blindado em que José Aprígio, do Podemos, estava. Ele foi atingido no ombro. O estado de saúde do prefeito é considerado estável.