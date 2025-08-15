Polícia procura por dois criminosos que balearam homem durante tentativa de assalto em Salvador

A polícia procura por dois criminosos que balearam um homem durante uma tentativa de assalto. O crime foi no centro histórico de Salvador, um dos locais mais visitados da cidade. A vítima voltava de uma caminhada, com o celular na mão, quando foi surpreendida pelos criminosos em uma moto. O homem reagiu, se desequilibrou e caiu. Um dos ladrões atirou. Um dos disparos, atingiu uma das pernas da vítima. Um ambulante que viu a ação tentou ajudar. A vítima ainda gritou para chamar a polícia.



