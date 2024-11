Polícia tenta identificar palmeirenses que montaram emboscada contra torcida do Cruzeiro

No fim de semana, dois ônibus da torcida do Cruzeiro foram atacados por integrantes da organizada Mancha Alviverde, do Palmeiras. Uma pessoa morreu e outras 17 ficaram feridas. O ataque aconteceu no quilômetro 65 da rodovia Fernão Dias, na Grande São Paulo. Os cruzeirenses voltavam do jogo com o Athletico Paranaense em Curitiba (PR). A polícia tenta identificar os torcedores palmeirenses que montaram a emboscada.