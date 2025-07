Policiais flagrados agredindo um motorista na frente do filho são afastados das ruas em Brasília

Em Brasília, dois policiais civis, flagrados agredindo um motorista na frente do filho, foram afastados das ruas. Os agentes levaram o homem para a delegacia e deixaram a criança, de cinco anos, sozinha. No chão, imobilizado, o pai, em desespero, tenta avisar que o filho estava sozinho dentro do carro. O tumulto começou porque o homem teria batido em uma viatura da Polícia Civil. Segundo testemunhas, ele tentou explicar que não parou o carro por medo, mas recebeu voz de prisão.



