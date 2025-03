Policial aposentado é suspeito de chefiar esquema que repassou dois mil fuzis a facções do RJ

Um policial federal aposentado é suspeito de chefiar um esquema de tráfico internacional de armas. A quadrilha teria repassado mais de 2 mil fuzis para facções criminosas e milicianos do Rio de Janeiro. A Polícia Federal e a Polícia Civil fizeram buscas em 14 endereços ligados aos suspeitos. Um dos alvos foi preso, em flagrante, em um condomínio de luxo. Segundo os investigadores, ele tem envolvimento com a milícia e atirou contra os policiais ao tentar fugir. O principal alvo da operação é suspeito de atuar em conjunto com Frederick Barbieri, conhecido como "Senhor das Armas". Frederick foi preso em Miami, nos Estados Unidos, em 2018. Ele tentou desembarcar no Brasil com 70 fuzis escondidos dentro de aquecedores de piscina, no Aeroporto Internacional do Rio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!