Policial civil aposentada é libertada após ficar nove horas em um cativeiro em SP

Uma policial civil aposentada de 72 anos foi libertada depois de ficar nove horas em um cativeiro em São Paulo. A abordagem foi registrada por câmeras de segurança. Encapuzado, um dos criminosos sacou uma arma ao atravessar a rua. Outros dois, também de capuz, apareceram em seguida. Eles foram em direção à vítima, que tinha acabado de chegar em casa, na zona sul da cidade. A senhora foi colocada no banco traseiro e eles deixaram o local. Durante toda madrugada ela foi mantida refém, sob ameaça. Por volta das seis da manhã, agentes da Delegacia Anti-Sequestro prenderam José Alisson da Silva Passos, de 22 anos. Segundo as investigações, ele era um dos sequestradores e contou aos policiais onde a vítima estava escondida.



